С 15 ноября в Латвии возобновится культурная жизнь

В "зеленом режиме" мероприятия и работа культурных учреждений будут проходить до окончания режима чрезвычайной ситуации 11 января следующего года. Это означает, что организация очных мероприятий и получение услуг в сфере культуры возможны только при наличии сертификатов о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании.

Максимально допустимое число посетителей культурных мероприятий - до 500 человек. При этом посетителям должны быть обеспечены фиксированные места, между местами должна соблюдаться дистанция или должно быть установлено заграждение, посетители из разных секторов не должны контактировать между собой, а также нельзя допускать скопления посетителей и персонала. Также посетители должны находиться в масках на мероприятиях и в помещениях, и на открытом воздухе.