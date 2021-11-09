С 15 ноября в Латвии возобновится культурная жизнь

В "зеленом режиме" мероприятия и работа культурных учреждений будут проходить до окончания режима чрезвычайной ситуации 11 января следующего года. Это означает, что организация очных мероприятий и получение услуг в сфере культуры возможны только при наличии сертификатов о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании.
Максимально допустимое число посетителей культурных мероприятий - до 500 человек. При этом посетителям должны быть обеспечены фиксированные места, между местами должна соблюдаться дистанция или должно быть установлено заграждение, посетители из разных секторов не должны контактировать между собой, а также нельзя допускать скопления посетителей и персонала. Также посетители должны находиться в масках на мероприятиях и в помещениях, и на открытом воздухе.
Для детей в возрасте до 12 лет для посещения мероприятия не требуется тест на Covid-19, а у детей с 12 лет должен быть сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или тестировании или справка из лаборатории об отрицательном тесте, сделанном в течение последних 72 часов в рамках школьного скрининга.
В музеях, библиотеках, архивах, культурных центрах, художественных галереях, выставочных залах, театрах и концертных залах на каждого посетителя или членов одной семьи должно быть обеспечено 15 квадратных метров общей площади общедоступных помещений.