В Даугавпилсской больнице от Covid-19 лечат восьмимесячного ребенка

За прошедшие сутки в больницу поступили 20 пациентов с Covid-19, а выписан был 41 пациент. Кроме того, в стационаре умерли восемь пациентов в возрасте от 51 до 90 лет.

Всего в больнице лечатся 219 пациентов с Covid-19, 143 из них - жители Даугавпилса. Состояние здоровья 17 пациентов оценивается как тяжелое.

Пациенты с Covid-19 входят в разные возрастные группы, начиная с 8 месяцев и до 100 лет. Больше всего пациентов в возрасте от 70 до 80 лет - 67.

Значительно и число пациентов в возрасте от 60 до 70 лет - 57 человек.