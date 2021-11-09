В Даугавпилсской больнице от Covid-19 лечат восьмимесячного ребенка
В данный момент в Даугавпилсской региональной больнице от Covid-19 лечат восьмимесячного ребенка, сообщает агентство LETA.
В данный момент в Даугавпилсской региональной больнице от Covid-19 лечат восьмимесячного ребенка, сообщает агентство LETA.
За прошедшие сутки в больницу поступили 20 пациентов с Covid-19, а выписан был 41 пациент. Кроме того, в стационаре умерли восемь пациентов в возрасте от 51 до 90 лет.
Всего в больнице лечатся 219 пациентов с Covid-19, 143 из них - жители Даугавпилса. Состояние здоровья 17 пациентов оценивается как тяжелое.
Пациенты с Covid-19 входят в разные возрастные группы, начиная с 8 месяцев и до 100 лет. Больше всего пациентов в возрасте от 70 до 80 лет - 67.
Значительно и число пациентов в возрасте от 60 до 70 лет - 57 человек.
Напомним, число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии за сутки сократилось с 1605 до 1530.