Армия готовит для жителей Латвии сюрприз на 18 ноября

Место и детали сюрприза не разглашаются, чтобы не способствовать скоплению людей, однако жителей в 13 часов 18 ноября приглашают следить за этим событием в прямом эфире на LTV1 и на Латвийском радио.

В свою очередь в День Лачплесиса, 11 ноября, в 9 утра на канале LTV1 можно будет увидеть экуменическое богослужение из Рижского Домского собора. Богослужение будет закрытым для посетителей.