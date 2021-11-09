Вт, 9.11.2021
Это первый раз, когда мы фиксируем настолько откровенный призыв создать фабрику троллей Ника Алексеева, исследователь дезинформации
Ника Алексеева, исследователь дезинформации

Армия готовит для жителей Латвии сюрприз на 18 ноября

Празднование столетия латвийской армии на набережной 11 ноября ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

В связи с пандемией в этом году 18 ноября военный парад на набережной в Риге не состоится, однако Национальные вооруженные силы готовят в этот день "праздничный сюрприз" для жителей Латвии, сообщает агентство LETA.

Место и детали сюрприза не разглашаются, чтобы не способствовать скоплению людей, однако жителей в 13 часов 18 ноября приглашают следить за этим событием в прямом эфире на LTV1 и на Латвийском радио.

В свою очередь в День Лачплесиса, 11 ноября, в 9 утра на канале LTV1 можно будет увидеть экуменическое богослужение из Рижского Домского собора. Богослужение будет закрытым для посетителей.

В 18:00 на LTV1 планируется трансляция церемонии возложения цветов на Братском кладбище и чествование памяти павших солдат. Эта церемония также не будет доступна для посетителей.


НАВЕРХ
Back