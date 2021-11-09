Фото ⟩ Закончена новая система подсветки фасада здания МИД

Система освещения была создана с использованием энергоэффективных решений, она дает возможность подсвечивать в честь важных событий фасад в цвета флагов ООН и НАТО, а также Латвии и других входящих в ЕС и НАТО стран.

Создание новой системы осуществило предприятие Smart Energy, автором идеи стала компания Livland Group.

В историческом здании продолжается смена элементов отопления и тушения на современные и энергоэффективные решения, которые помогут обеспечить зданию долгую жизнь, а в долгосрочной перспективе - сократить расходы.

В целом в улучшение функциональности здания вложен примерно миллион евро.

Галерея: Новая система подсветки фасада здания МИД

Здание на улице Кр. Валдемара, 3, в Риге было построено в 1912 году по проекту архитектора Аугуста Вите в качестве здания Ипотечного банка с квартирами, дом был сдан в эксплуатацию в 1914 году.

В конце 1919 года здание на долгие годы стало "главным" домом Риги: здесь находились Кабинет министров, Министерство иностранных дел, госканцелярия, а не долгое время и Министерство внутренних дел. С 40- по 70-е годы 20-го века в доме был создан Центральный комитет Латвийской коммунистической партии, а в 1990 году в здание перебралась Рижская дума.