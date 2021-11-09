Фото ⟩ Закончена новая система подсветки фасада здания МИД
Под руководством предприятия Valsts nekustamie īpašumi создана новая система освещения фасада здания Министерства иностранных дел, сообщает агентство LETA.
Под руководством предприятия Valsts nekustamie īpašumi создана новая система освещения фасада здания Министерства иностранных дел, сообщает агентство LETA.
Система освещения была создана с использованием энергоэффективных решений, она дает возможность подсвечивать в честь важных событий фасад в цвета флагов ООН и НАТО, а также Латвии и других входящих в ЕС и НАТО стран.
Создание новой системы осуществило предприятие Smart Energy, автором идеи стала компания Livland Group.
В историческом здании продолжается смена элементов отопления и тушения на современные и энергоэффективные решения, которые помогут обеспечить зданию долгую жизнь, а в долгосрочной перспективе - сократить расходы.
В целом в улучшение функциональности здания вложен примерно миллион евро.
Галерея: Новая система подсветки фасада здания МИД
Здание на улице Кр. Валдемара, 3, в Риге было построено в 1912 году по проекту архитектора Аугуста Вите в качестве здания Ипотечного банка с квартирами, дом был сдан в эксплуатацию в 1914 году.
В конце 1919 года здание на долгие годы стало "главным" домом Риги: здесь находились Кабинет министров, Министерство иностранных дел, госканцелярия, а не долгое время и Министерство внутренних дел. С 40- по 70-е годы 20-го века в доме был создан Центральный комитет Латвийской коммунистической партии, а в 1990 году в здание перебралась Рижская дума.
С 2007 года здание используется для нужд госуправления как административное здание Министерства иностранных дел.