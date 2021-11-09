Вт, 9.11.2021
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Линард Муциньш, председатель правления RAKUS

За восемь недель на тесты для школ и госсектора потратят 14 миллионов евро

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Государство планирует закупить около 7 млн экспресс-тестов на Covid-19 за 14,148 млн евро для восьминедельной программы скрининга в школах и приоритетных областях государственного сектора, говорится в докладе "Широкое использование самотестирования на антиген для скрининга Covid-19, I этап", который правительство сегодня приняло к сведению.

Самотестирование в образовательных учреждениях и приоритетных сферах госсектора запланировано с 22 ноября 2021 года по 17 января 2022 года.

Ожидается, что скрининг с помощью самотестирования будут проходить как вакцинированные и переболевшие, так и невакцинированные лица, включая детей.

Школьники раз в неделю будут проходить скрининг с объединенным образцом и два раза в неделю самотестирование. В 1-3-х классах самотестирование будет проводиться дома под контролем родителей, а учащиеся старших классов будут проходить самотестирование в образовательном учреждении. Учителя и вспомогательный персонал также должны проходить тест два раза в неделю.

В школах планируется обеспечить достаточное количество тестов, чтобы можно было проводить повторное тестирование в случае подозрений или заменить карантин контактных лиц для привитых ежедневным самотестированием в школе в последующие семь дней.

Еженедельно на тестирование в учебных заведениях потребуется 1,511 млн евро.

В приоритетных сферах государственного сектора самотестирование будет проводиться для всех людей, включая вакцинированных.


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