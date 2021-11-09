За восемь недель на тесты для школ и госсектора потратят 14 миллионов евро

Самотестирование в образовательных учреждениях и приоритетных сферах госсектора запланировано с 22 ноября 2021 года по 17 января 2022 года.

Ожидается, что скрининг с помощью самотестирования будут проходить как вакцинированные и переболевшие, так и невакцинированные лица, включая детей.

Школьники раз в неделю будут проходить скрининг с объединенным образцом и два раза в неделю самотестирование. В 1-3-х классах самотестирование будет проводиться дома под контролем родителей, а учащиеся старших классов будут проходить самотестирование в образовательном учреждении. Учителя и вспомогательный персонал также должны проходить тест два раза в неделю.

В школах планируется обеспечить достаточное количество тестов, чтобы можно было проводить повторное тестирование в случае подозрений или заменить карантин контактных лиц для привитых ежедневным самотестированием в школе в последующие семь дней.

Еженедельно на тестирование в учебных заведениях потребуется 1,511 млн евро.