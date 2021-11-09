В Осло полиция застрелила вооруженного ножом мужчину

Согласно сообщению полиции, один из ее сотрудников был ранен при попытке задержать нападавшего. После этого по мужчине открыли огонь, от полученных травм он скончался в больнице.

На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, как к обнаженному по пояс мужчине, стоящему возле магазина с большим ножом, подъезжает полицейская машина и прижимает его к стене здания. Нападавший смог открыть пассажирскую дверь и наклонился внутрь автомобиля.

Man with knife tries to stab people on the streets of Oslo, Norway as he’s screaming «allahu akbar». Stabs police officer and gets shot dead. pic.twitter.com/ifgpE961vH — WickedViral (@WickedViralTV) November 9, 2021

"Мы не исключаем никаких мотивов, но на данном этапе ничто не указывает на то, что это был теракт", - заявил журналистам комиссар полиции Эгил Йорген Брекке, не сообщив подробностей о личности нападавшего и его возможных мотивах.