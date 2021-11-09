Евродепутат Ивар Иябс заразился Covid-19
Избранный в Европарламент от "Для развития/За!" депутат Ивар Иябс заразился Covid-19. Об этом он сам сообщил в Twitter.
Избранный в Европарламент от "Для развития/За!" депутат Ивар Иябс заразился Covid-19. Об этом он сам сообщил в Twitter.
"Болен и изолирован, как сказано в "Карлсоне". Короче говоря, я поймал C19. Лечимся и изолируемся", - написал Иябс.
Slīms un isolēts, kā teica "Karlsonā". Īsi sakot, esmu saķēris C19 . Ārstējamies un izolējamies.— Ivars Ijabs (@ijabs) November 9, 2021
Напомним, в понедельник подтвержден 1451 новый случай Covid-19, получены сообщения о смерти 46 больных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 1520,5 случая в воскресенье до 1485,4 в понедельник.
Среди скончавшихся больных Covid-19 не были привиты или не завершили курс вакцинации 42 человека, были вакцинированы четверо.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 941 (64,85%) не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 510 были вакцинированы.
В понедельник сделано 16 447 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 233 698 человек, 3561 человек с этим заболеванием умер.