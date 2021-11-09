Евродепутат Ивар Иябс заразился Covid-19

"Болен и изолирован, как сказано в "Карлсоне". Короче говоря, я поймал C19. Лечимся и изолируемся", - написал Иябс.

Slīms un isolēts, kā teica "Karlsonā". Īsi sakot, esmu saķēris C19 . Ārstējamies un izolējamies. — Ivars Ijabs (@ijabs) November 9, 2021

Напомним, в понедельник подтвержден 1451 новый случай Covid-19, получены сообщения о смерти 46 больных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 1520,5 случая в воскресенье до 1485,4 в понедельник.

Среди скончавшихся больных Covid-19 не были привиты или не завершили курс вакцинации 42 человека, были вакцинированы четверо.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 941 (64,85%) не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 510 были вакцинированы.

В понедельник сделано 16 447 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.