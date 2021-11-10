Ср, 10.11.2021
Компенсации будут выплачиваться людям за побочные эффекты после вакцинации, которые угрожали жизни или повлияли на здоровье человека. Но пока порядок выплаты компенсаций не установлен. Майра Калниня, специалист по общественным связям Инспекции здравоохранения
Майра Калниня, специалист по общественным связям Инспекции здравоохранения
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Лекарства от Covid-19 будут недешевым, но они вселяют надежду

ФОТО: Pixabay

Год назад, 9 ноября появились новости, что от Covid-19 эффективны вакцины. Пока во всем мире идет активная кампания вакцинации, ученые не сидят сложа руки и работают над следующим "оружием" - препаратами против коронавируса. Будет ли это ключом к победе над пандемией?

Что случилось?

В четверг, 4 ноября, фармацевтическая компания Merck объявила, что разработанный в сотрудничестве с Ridgeback Biotherapeutics препарат молнупиравир одобрен британским регулятором.

Молнупиравир снижает риск госпитализации для пациентов с заболеванием легкой и средней степени тяжести почти в два раза (на 50%), если прием лекарства начинается в течение пяти дней с момента появления симптомов. Разработчики лекарств также подали заявки на одобрение в Соединенных Штатах.

На следующий день компания Pfizer сообщила о потенциально эффективном продукте. Основное различие между "Паксловидом" и "Молнупиравиром", разработанным Pfizer, заключается в том, что он эффективен при тяжелом течении заболевания, снижая риск госпитализации на 89%, если прием лекарства начнется в течение трех дней после появления симптомов. Если лекарство применять в течение пяти дней после появления симптомов, эффективность составляет 85%.

Что нужно знать о медикаментах?

Ни один из пресс-релизов не содержит полных данных из-за отсутствия научных публикаций об эффективности этих препаратов. Поэтому эти многообещающие результаты можно рассматривать как предварительные данные.

Препараты имеют разные механизмы действия. Лекарство в Pfizer производится на основе селективного ингибитора протеазы, который блокирует фермент репликации вируса. Компания Merck разработала препарат нуклеозидов, который, независимо от мутации, предотвращает размножение вируса в организме. Обе фармацевтические компании заявили, что вирус не устойчив к механизмам действия препаратов.

В исследовании молнупиравира приняли участие 775 невакцинированных добровольцев. У каждого был как минимум один фактор риска тяжелого заболевания: ожирение, возраст старше 60 лет, диабет, сердечно-сосудистые заболевания. В больницу попали 28 из 385 принимавших препарат (7,3%), погибших не зарегистрировано. В группе плацебо от Covid-19 умерли восемь пациентов, а 53 из 377 человек (14%) были госпитализированы.

В экспериментальной группе Paxlovid 0,8% участников исследования (трое из 389) были госпитализированы, о смертельных исходах не сообщалось. В группе плацебо 27 из 385 участников исследования (7%) были госпитализированы, семеро умерли. Однако из-за различных условий исследования сравнивать два продукта некорректно.

Pfizer сообщил, что 20% пользователей Paxlovid жаловались на недомогание, а серьезные побочные эффекты наблюдались у 1,7% участников исследования. Агентство Reuters сообщило, что паксловид следует использовать в сочетании с ритонавиром, противовирусным лекарством, которое также использовалось для лечения пациентов с ВИЧ и СПИДом.

Merck пишет, что 12% пользователей молнупиравира испытали побочные эффекты и также заявил, что исследования привели к выводу, что препарат не является канцерогеном.

Сколько будут стоить эти медикаменты?

Большим преимуществом этих препаратов является то, что они дешевле, чем "коктейли из антител" и могут применяться у пациентов с более легким течением болезни.

Что можно сказать сразу - этот препарат не для бедных стран - известно, что Merck заключил контракт с США на поставку лекарств для лечения 1,7 миллиона человек (700 долларов или 600 евро за курс лечения).

В Соединенных Штатах и ​​вакцины, и противокоронавирусные препараты предоставляются пациентам бесплатно, и президент Джо Байден уже объявил, что страна зарезервировала поставки от обоих производителей. Великобритания заказала 480 000 курсов лечения у Pfizer, однако финансовые аспекты этой сделки не раскрываются. Как сообщает Bloomberg, если регулирующие органы дадут зеленый свет, и Merck, и Pfizer могут занять доминирующее положение на рынке, что затруднит разработку аналогичных продуктов для конкурирующих компаний.

Pfizer обещает к концу года выпустить 180 000 пятидневных курсов (до 30 капсул на курс). В следующем году планируется провести не менее 50 миллионов курсов лечения.

Merck рассчитывает произвести 10 миллионов пятидневных курсов (до 40 капсул на курс) к концу года и не менее 20 миллионов в 2022 году.

Акции Pfizer 5 ноября после публикации данных по эффективности выросли на 10%, в то время как акции Merck упали на 10% из-за потенциально более слабого эффекта лекарства. Однако рыночная стоимость компании увеличилась после публикации результатов исследования.

Почему это важно?

Если данные об эффективности лекарств подтвердятся (это очень большое "если", учитывая знаменитую неудачу с Ремдесивиром), мир, наконец, получит простое в использовании и специфическое лекарство от коронавируса по сравнению с ограниченным и дорогим "коктейлем из антител".

Самое главное, лекарства, прерывая распространение вируса на ранней стадии заболевания, быстро снизят нагрузку на систему здравоохранения за счет уменьшения количества госпитализаций и смертей.

"Просто отличные результаты", - прокомментировал результаты исследования Pfizer декан Университета Брауна доктор Ашиш Джа.

"Эффективная терапия очень важна, чтобы наконец увидеть конец пандемии", - указал Джа. Другие ученые о скором прекращении пандемии говорят с опаской. Однако наличие эффективных лекарств значительно улучшит ситуацию. Исследователи также отмечают, что необходимо продолжить раннее тестирование и кампанию вакцинации, поскольку никакое лекарство не может полностью заменить приобретенный иммунитет к определенному заболеванию.


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