Ср, 10.11.2021
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ВИДЕО ⟩ Украинский боец MMA слизал кровь с соперника во время боя

ФОТО: скриншот видео

Украинский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Яцко совершил необычный поступок во время боя на турнире промоушена B1 MMA.

Во время поединка в весовой категории до 61 килограмма против израильтянина Дэвида Альмайо украинец вытер кровь с тела соперника, а затем попробовал её на вкус. Этот момент произошёл незадолго до перерыва между раундами.

Бой завершился победой Яцко единогласным решением судей. Эта победа стала для 23-летнего украинца третьей в трёх боях в смешенных единоборствах.

Альмайо впервые уступил в MMA. До встречи с Яцко в его активе было четыре победы.

Главным событием вечера стал бой украинца Александра Горшечника против Маркоса Винисиуса из Бразилии. Украинский боец победил в первом раунде.


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