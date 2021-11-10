ВИДЕО ⟩ Украинский боец MMA слизал кровь с соперника во время боя

Во время поединка в весовой категории до 61 килограмма против израильтянина Дэвида Альмайо украинец вытер кровь с тела соперника, а затем попробовал её на вкус. Этот момент произошёл незадолго до перерыва между раундами.

Бой завершился победой Яцко единогласным решением судей. Эта победа стала для 23-летнего украинца третьей в трёх боях в смешенных единоборствах.

Альмайо впервые уступил в MMA. До встречи с Яцко в его активе было четыре победы.