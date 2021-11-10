ВИДЕО ⟩ Украинский боец MMA слизал кровь с соперника во время боя
Украинский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Яцко совершил необычный поступок во время боя на турнире промоушена B1 MMA.
Украинский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Яцко совершил необычный поступок во время боя на турнире промоушена B1 MMA.
Во время поединка в весовой категории до 61 килограмма против израильтянина Дэвида Альмайо украинец вытер кровь с тела соперника, а затем попробовал её на вкус. Этот момент произошёл незадолго до перерыва между раундами.
Бой завершился победой Яцко единогласным решением судей. Эта победа стала для 23-летнего украинца третьей в трёх боях в смешенных единоборствах.
Альмайо впервые уступил в MMA. До встречи с Яцко в его активе было четыре победы.
Главным событием вечера стал бой украинца Александра Горшечника против Маркоса Винисиуса из Бразилии. Украинский боец победил в первом раунде.