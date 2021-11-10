ФОТО ⟩ Сборная Латвии готовится к последним матчам в 2021 году
Сборная Латвии по футболу начала подготовку к ноябрьским матчам отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.
Сборная Латвии по футболу начала подготовку к ноябрьским матчам отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.
Напомним, уже 13 ноября латвийские футболисты на выезде сыграют с командой Норвегии. Затем три дня спустя подопечные Дайниса Казакевича также в гостях померятся силами с командой Гибралтара. Этот матч станет последним для сборной в этом году.
После восьми туров сборная Нидерландов возглавляет группу G, имея 19 очков. На два очка меньше у Норвегии, которая идёт следом. Третью строчку с 15 очками занимает Турция, а на четвёртом месте идёт Черногория (11 очков). Сборная Латвии с 5 очками расположилась на пятом месте, а Гибралтар (0 очков) замыкает турнирную таблицу.