Сколько вакцинированных футболистов в сборных Латвии и России?

"К вакцинации футболисты относятся по-разному. Кто-то привит, кто-то - нет. Кто-то не хочет, кто-то боится. Так что так же, как и население. Я за то, чтобы прививаться. Но заставлять кого-то - не мой вопрос.

Процент привитых в сборной? То, что я знаю - 70%. Кому заново надо прививаться - в декабре будут это делать, например. Те, кто отказывается - антипрививочники, наверное", - приводит слова Карпина Sport24.

Ранее о ситуации с вакцинацией от Covid-19 в сборной Латвии рассказал главный тренер команды Дайнис Казакевич. По словам специалиста, лишь один из вызванных на ноябрьские матчи игроков не прошёл курс вакцинации.

"Из всего тренерского штаба и футболистов лишь один игрок не начал курс вакцинации. Это потенциальный игрок основного состава. Из-за ограничений, действующих в данный момент в Латвии, этому футболисту придётся тренироваться индивидуально", - рассказал Казакевич на пресс-конференции.

Уже 11 ноября сборная России дома сыграет с Кипром, а три дня спустя на выезде - с Хорватией. Эти матчи станут заключительными в квалификации чемпионата мира 2022 года. В данный момент сборная России возглавляет группу "Н" с 19 очками, опережая Хорватию на два очка.

Сборная Латвии 13 ноября на выезде сыграет с командой Норвегии, а три дня спустя подопечные Дайниса Казакевича также в гостях померятся силами с командой Гибралтара. После восьми туров группу "G" возглавляет сборная Нидерландов (19 очков). На два очка меньше у Норвегии, которая идёт следом. Сборная Латвии с 5 очками расположилась на пятом месте в турнирной таблице.