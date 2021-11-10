Угис Кугис рассказал, как переболел Covid-19
Самый известный кришнаит в Латвии, звезда шоу Ģimene burkā Угис Кугис в течение двух недель лечился от Covid-19. Он рассказал журналу Privāta Dzīve о течении болезни.
Самый известный кришнаит в Латвии, звезда шоу Ģimene burkā Угис Кугис в течение двух недель лечился от Covid-19. Он рассказал журналу Privāta Dzīve о течении болезни.
Как рассказал Угис, он заразился Covid-19 от соседа, а позже также заразил свою жену Линду и сына Тамала.
Во время болезни у него была высокая температура, сильный кашель и насморк. А его жена не чувствовала вкусов и запахов.
Высокая температура (39,5° C) у Кугиса не спадала в течение шести дней, также он потерял аппетит. "Я ничего не ел, только пил воду", - рассказал он.
Угис, похудевший за время болезни на шесть килограммов, признался, что не хотел бы пережить нечто подобное второй раз.