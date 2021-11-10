Ср, 10.11.2021
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Угис Кугис рассказал, как переболел Covid-19

ФОТО: Ekrānuzņēmums no STV video

Самый известный кришнаит в Латвии, звезда шоу Ģimene burkā Угис Кугис в течение двух недель лечился от Covid-19. Он рассказал журналу Privāta Dzīve о течении болезни.

Как рассказал Угис, он заразился Covid-19 от соседа, а позже также заразил свою жену Линду и сына Тамала.

"Мне было тяжело - я бы не хотел снова пройти через это", - признается знаменитый кришнаит, который не был вакцинирован против Covid-19.

Во время болезни у него была высокая температура, сильный кашель и насморк. А его жена не чувствовала вкусов и запахов.

Высокая температура (39,5° C) у Кугиса не спадала в течение шести дней, также он потерял аппетит. "Я ничего не ел, только пил воду", - рассказал он.

Угис, похудевший за время болезни на шесть килограммов, признался, что не хотел бы пережить нечто подобное второй раз.


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