Угис Кугис рассказал, как переболел Covid-19

Как рассказал Угис, он заразился Covid-19 от соседа, а позже также заразил свою жену Линду и сына Тамала.

"Мне было тяжело - я бы не хотел снова пройти через это", - признается знаменитый кришнаит, который не был вакцинирован против Covid-19.

Во время болезни у него была высокая температура, сильный кашель и насморк. А его жена не чувствовала вкусов и запахов.

Высокая температура (39,5° C) у Кугиса не спадала в течение шести дней, также он потерял аппетит. "Я ничего не ел, только пил воду", - рассказал он.