Ср, 10.11.2021
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Майра Калниня, специалист по общественным связям Инспекции здравоохранения

Новые детали о впечатляющем ДТП на перекрестке Мелнсила и Калнциема

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Бесчисленные маячки и сирены, долгая битва спасателей за жизни пострадавших и любопытные взгляды - такую ​​сцену наблюдали около 20:00 в понедельник, 8 ноября, на пересечении улиц Мелнсила и Калнциема.

Окружающим открылся драматичный вид на несколько сильно поврежденных автомобилей, машины спасателей и медиков, а также специального медицинского подразделения, которое прибывает только в случае крупной аварии, когда могут понадобиться реанимационные мероприятия.

Человек, наименее пострадавший в ДТП, Артемий, рассказал передаче TV3 Degpunktā, как все выглядело с его точки зрения. Он ехал на своем Volkswagen Golf с Вантового моста, когда его машину сбил микроавтобус Chevrolet.

Его, в свою очередь, сбил Volkswagen Touareg, который пересек перекресток со стороны улицы Эрнестинес на скорости 100–120 км/ч без торможения, когда уже давно горел красный сигнал светофора. То, что скорость была огромной, подтвердили и несколько других свидетелей.

Четверо из пяти пострадавших после аварии были доставлены в больницу. Для выяснения ответственности каждого участника происшествия проводится расследование, назначены экспертизы, идет поиск дополнительных свидетелей, которые могли бы подробнее рассказать о событиях до аварии.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


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