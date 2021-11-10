Новые детали о впечатляющем ДТП на перекрестке Мелнсила и Калнциема

Окружающим открылся драматичный вид на несколько сильно поврежденных автомобилей, машины спасателей и медиков, а также специального медицинского подразделения, которое прибывает только в случае крупной аварии, когда могут понадобиться реанимационные мероприятия.

Человек, наименее пострадавший в ДТП, Артемий, рассказал передаче TV3 Degpunktā, как все выглядело с его точки зрения. Он ехал на своем Volkswagen Golf с Вантового моста, когда его машину сбил микроавтобус Chevrolet.

Его, в свою очередь, сбил Volkswagen Touareg, который пересек перекресток со стороны улицы Эрнестинес на скорости 100–120 км/ч без торможения, когда уже давно горел красный сигнал светофора. То, что скорость была огромной, подтвердили и несколько других свидетелей.

Четверо из пяти пострадавших после аварии были доставлены в больницу. Для выяснения ответственности каждого участника происшествия проводится расследование, назначены экспертизы, идет поиск дополнительных свидетелей, которые могли бы подробнее рассказать о событиях до аварии.