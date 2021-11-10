Ср, 10.11.2021
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Латвии Мария Голубева, министр внутренних дел

Секс-символ ММА поделилась фотосессией у бассейна

Американский боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант в своём Instagram поделилась с подписчиками откровенной фотосессией.

27-летняя Ванзант опубликовала серию фотографий, на которых она предстаёт в бикини у небольшого бассейна. Спортсменка снялась с разных ракурсов, показав свою невероятную фигуру и пышные ягодицы.

Менее чем за сутки публикация набрала почти 200 тысяч лайков, а также множество восторженных комментариев на разных языках мира. Часть фанатов отметила, что мечтает увидеть её в порноиндустрии.

Бывшая девушка-боец UFC регулярно публикует откровенные снимки, из-за которых многие могут не понять, что она является бойцом. Американка считается одним из секс-символов современного MMA, а на её Instagram подписано почти 3 миллиона человек.

В феврале 2021 года американка дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, проиграв единогласным решением судей Британ Харт. В июле Пейдж потерпела второе поражение подряд - на этот раз от Рэйчел Остович.


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