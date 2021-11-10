Секс-символ ММА поделилась фотосессией у бассейна
Американский боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант в своём Instagram поделилась с подписчиками откровенной фотосессией.
Американский боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант в своём Instagram поделилась с подписчиками откровенной фотосессией.
27-летняя Ванзант опубликовала серию фотографий, на которых она предстаёт в бикини у небольшого бассейна. Спортсменка снялась с разных ракурсов, показав свою невероятную фигуру и пышные ягодицы.
Менее чем за сутки публикация набрала почти 200 тысяч лайков, а также множество восторженных комментариев на разных языках мира. Часть фанатов отметила, что мечтает увидеть её в порноиндустрии.
Бывшая девушка-боец UFC регулярно публикует откровенные снимки, из-за которых многие могут не понять, что она является бойцом. Американка считается одним из секс-символов современного MMA, а на её Instagram подписано почти 3 миллиона человек.
В феврале 2021 года американка дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, проиграв единогласным решением судей Британ Харт. В июле Пейдж потерпела второе поражение подряд - на этот раз от Рэйчел Остович.