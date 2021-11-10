Ср, 10.11.2021
Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но мы на колени не встанем. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси

Умер Андрей Долгов - один из величайших боксёров и тренеров Латвии

Андрей Долгов ФОТО: Facebook: Latvian Boxing Federation

В понедельник, 8 ноября, в возрасте 76 лет ушёл из жизни латвийский боксёр и тренер Андрей Долгов. Об этом сообщает Латвийская федерация бокса.

На любительском ринге Долгов провёл 228 боёв и на протяжении восьми лет являлся членом и капитаном сборной СССР. В 1965 году Долгов завоевал молодёжный Кубок Европы и стал первым боксёром Латвии, которому присвоили звание мастера спорта международного класса.

Кроме того, Долгов является мастером спорта СССР, обладателем бронзовой медали чемпионата СССР 1968 года в первом полусреднем весе и двукратным чемпионом Латвии.

После завершения карьеры Долгов сразу же начал работать тренером. Среди его воспитанников - участник Олимпиады-1996 тяжеловес Роман Куклин, а также интерконтинентальный чемпион по версии WBA в полутяжёлом весе Элвис Михайленко.

"Сегодня Рига лишилась последнего из настоящих мастеров бокса и просто хорошего человека! Спасибо вам и спите спокойно, Андрей Леонтьевич!" - написал Михайленко в своих соцсетях.

Похороны Андрея Долгова состоятся 12 ноября в 12:00 на Ивановским кладбище (отпевание в 10:15).


НАВЕРХ
Back