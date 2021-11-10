Видео ⟩ Новые решения правительства: будем жить, как до локдауна

"Это то, что мы обещали делать в конце октября. Правительство поступило очень предсказуемо, и фактически, с 15 ноября будет такая же жизнь, как была до 21 октября", - сказал министр здравоохранения. Также министр снова призвал всех, кто может, работать удаленно и уменьшить число социальных контактов.

В ограничениях после 15 октября все же будет несколько отличий.

Магазины товаров первой необходимости площадью свыше 1500 квадратных метров дальше смогут работать только в "зеленом", безопасном режиме. Это означает, что посетить их смогут только те жители, у которых есть сертификат Covid-19.

Также будет снижено число людей, которые одновременно могут посетить культурные мероприятие. Со следующей недели в помещениях смогут находиться всего 500 вакцинированных от Covid-19 человек.

Эпидемиологи уже раньше сообщали, что отменять почти все ограничения нежелательно. Это же в передаче подтвердил Павлютс, заявив, что никаких отступлений не будет.

"Мы возвращаемся к такому режиму безопасности, который был до строгого локдауна".

Министр здравоохранения указал, что правительство ежедневно наблюдает на развитие прогнозов, после чего принимаются решения о отмене или усилении ограничений.