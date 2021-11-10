Ср, 10.11.2021
Мы должны продолжать жить, работать и вести себя ответственно, чтобы общими усилиями не допустить ситуации, когда вновь стремительно и неконтролируемо растет заболеваемость. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Видео ⟩ Новые решения правительства: будем жить, как до локдауна

Даниэль Павлютс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

После 15 ноября без сертификата Covid-19 можно будет получить только услуги первой необходимости. Остальные услуги в основном будут доступны только вакцинированным и переболевшим. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс рассказал в эфире передачи 900 sekundes о том, как были приняты эти решения.

"Это то, что мы обещали делать в конце октября. Правительство поступило очень предсказуемо, и фактически, с 15 ноября будет такая же жизнь, как была до 21 октября", - сказал министр здравоохранения. Также министр снова призвал всех, кто может, работать удаленно и уменьшить число социальных контактов.

В ограничениях после 15 октября все же будет несколько отличий.

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Магазины товаров первой необходимости площадью свыше 1500 квадратных метров дальше смогут работать только в "зеленом", безопасном режиме. Это означает, что посетить их смогут только те жители, у которых есть сертификат Covid-19.

Также будет снижено число людей, которые одновременно могут посетить культурные мероприятие. Со следующей недели в помещениях смогут находиться всего 500 вакцинированных от Covid-19 человек.

Эпидемиологи уже раньше сообщали, что отменять почти все ограничения нежелательно. Это же в передаче подтвердил Павлютс, заявив, что никаких отступлений не будет.

"Мы возвращаемся к такому режиму безопасности, который был до строгого локдауна".

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Министр здравоохранения указал, что правительство ежедневно наблюдает на развитие прогнозов, после чего принимаются решения о отмене или усилении ограничений.

Видео: сюжет передачи 900 sekundes


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