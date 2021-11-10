10 ноября в одном абзаце ⟩ Стрельба на границе, новые лекарства, криминализация подделки сертификатов

На границе Польши с Беларусью продолжается конфликт - ночью нелегальные мигранты прорвались через на территорию Польши, а днем с белорусской стороны была слышна стрельба. Ангела Меркель призвала Владимира Путина вмешаться и помочь разрешению конфликта. В тон ей министр обороны Артис Пабрикс заявил, что политика Беларуси на 90% зависит от России. Латвия готовится к выходу из локдауна - в том числе, планируется вернуть скидки на проезд в общественном транспорте Риги. Но борьба с пандемией продолжается, в том числе - в ближайшее время за подделку сертификатов будет введена уголовная ответственность, а депутаты без сертификата потеряют часть зарплаты. В связи с нарушениями ограничений прокурор подал в суд заявку о прекращении деятельности "Нового поколения". Латвия приобретет новое перспективное лекарство от коронавируса, а Германия достигла новых антирекордов пандемии. Ушел из жизни Андрей Долгов - знаменитый латвийский боксер и тренер.