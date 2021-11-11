Против ТНТ возбудили уголовное дело из-за поцелуя мужчин на шоу "Игра"

СМИ сообщают, что скандальный поцелуй юмористов Дениса Дорохова и Александра Панекина во время шоу "Игра" привел к тому, что на канал ТНТ завели уголовное дело. Об этом пишет StarHit.ru.
Теперь телеканал обвиняют в пропаганде ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних. Дело возбуждено уполномоченным должностным лицом отдела МВД России по Тверскому району Москвы.
Напомним, что Денис Дорохов играл в юмористическом скетче невесту, а Александр Панекин - жениха. Во время исполнения номера они поцеловались. Жюри было шокировано смелостью актеров, а зал смеялся и аплодировал.
Актеры предупредили, что они всего лишь играют свои роли и готовы на все ради юмористического эффекта. Но не все представители жюри оценили номер.
"Я человек консервативный, для меня это перегиб", - сказал Гарик Мартиросян в интервью Денису Ковальскому.