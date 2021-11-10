Национальное объединение просит пояснить присутствие русского языка в праздничном оформлении

Партнеры по коалиции указывают, что и ранее в этом созыве Рижской думы наблюдались поощряющие двуязычие тенденции и ситуации, в которых употребление языка не соответствовало добросовестному следованию закону о Госязыке.

По их мнению, появление русского языка в праздничном оформлении свидетельствует о том, что руководству думы нужно обратиться в Центр госязыка и Агентство латышского языка, чтобы получит профессиональные советы о нормах закона о Госязыке и следовании им в работе самоуправления.

Политики также высказывают оценку качества оформления. По их мнению, в оформлении недостаточно отображены символы, объединяющие латвийский народ. Такими согласно закону являются государственные флаг, герб и гимн.

Политики предупреждают, что в случае, если художники недостаточно осознают контекст определенных символов в обществе, могут быть созданы символы, которые, на самом деле, враждебны идеям латвийской государственности и ее символам.

По информации Управления коммуникации Рижской думы, элементы оформления в городской среде и праздничный видеоролик - только на латышском языке.

Конфликт вызвала домашняя страница, главной функцией которой является информирование горожан и туристов о праздничных мероприятиях в Риге.