Как на польско-белорусской границе оказались тысячи беженцев. Ответы на основные вопросы

С 2021 года Беларусь значительно увеличила количество авиарейсов в страны Ближнего Востока. В странах ЕС - об этом, например, заявлял МИД Франции - предполагают, что за предложениями этих турфирм стоят именно белорусские власти.

карта КПП Кужница ФОТО: BBC

Откуда прибывают мигранты?

Еще летом 2021 года лидировал Ирак. В сентябре верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сумел договориться с властями этой страны о сокращении числа рейсов в Беларусь.

Основное количество мигрантов, пытающихся попасть в ЕС сейчас, - курды из Сирии. Там им угрожают как власти страны, так и боевики "Исламского государства" (организация запрещена в России).

Среди других беженцев - жители Ливии, Афганистана, Йемена и ряда африканских стран, где происходят политические или религиозные вооруженные конфликты, например, из Конго и Эфиопии.

Как они добираются до белорусско-польской границы?

Сначала регулярными (реже чартерными) рейсами "Белавиа", Турецких и Катарских авиалиний, а также бюджетной авиакомпании FlyDubai.

До последних дней визу беженцам, если она им вообще была нужна, ставили прямо в аэропорту.

Беженцы в аэропорту Минска. По словам минчан, многие мигранты ночуют в подземных переходах и подъездах жилых домов ФОТО: BBC

В аэропортах вылета идентифицировать пассажиров как беженцев практически невозможно. У них есть деньги, все в порядке с документами, их одежда ничем не отличается - и у авиакомпаний нет никаких оснований не допускать пассажиров на рейс.

Что происходит дальше - серая зона. Очевидно, что переезд мигрантов из аэропорта в Минск, а потом к литовской или польской границе хорошо организован. Такой вывод можно сделать из видео, которые снимают сами беженцы по прилету в Минск. Но кем конкретно он организован - достоверно сказать невозможно.

Как беженцы пересекают границу?

В самом начале миграционного кризиса пограничники Польши и Литвы пропускали беженцев и отправляли их в специальные учреждения. При этом МИДы обеих стран сразу обвинили Беларусь в организации этого потока.

Когда границу стали пытаться пересечь сначала сотни, а потом и тысячи человек ежедневно, Польша и Литва перестали их пускать и начали укреплять границу заборами из колючей проволоки.

Когда количество мигрантов возросло, на границе появилась колючая проволока ФОТО: Getty Images

Сейчас границу можно пересечь только нелегально, и многие беженцы охотно идут на это. Они либо прорываются через заслоны пограничников (о двух таких случаях стало известно 9 ноября), либо ищут незащищенные участки. Граница Беларуси и Польши - это почти 400 км, и значительная ее часть - это леса и болота.

А что же белорусские пограничники?

Судя по десяткам заявлений самих беженцев и по видео, которые в течение последних недель и месяцев обнародовали литовские и польские власти, пограничная служба Беларуси прямо толкает беженцев на незаконное пересечение границы.