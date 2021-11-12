Видео ⟩ Королева в трамвае: рижанка пошутила над "эксклюзивной" звездой X Faktors

Напомним, в первом выпуске латвийского шоу X Faktors среди участников особо выделилась своим экспрессивным исполнением песни Klusa nakts, svēta nakts Юлия Левиона, которая после представила и свой авторский трек на русском языке "Постой, погоди".

"Идея снять видео появилась после того, как я увидела Левиону в TikTok. Я поняла, что это шедевр. Плюс мы с ней чем-то похожи", - говорит Кристина.

Автором слов к песне выступила сама Кристина. Мелодию девушка придумала сама, а музыку написал Black Rose Beatz.

Снять клип в рижском трамвае показалось Кристине хорошей идеей: "Во-первых, это драматично. Во-вторых, здесь есть немного личной истории. В 9-м классе я ехала в трамвае на выпускной в красивом платье и гордилась тем, что окружающие с восхищением смотрят на меня".

ФОТО: Пресс-фото

31-летняя танцовщица не скрывает, что ей нравится, когда на нее смотрят.

"Я не испытываю стыда там, где другие скромничают. Скромность - это не про меня. Снять клип в трамвае не было сложно. Нас было где-то 13 человек. Модели из модельного агентства Terri и танцоры из танцевальной школы Swag. Мы были в масках и танцевали. Люди смотрели, но никто нам не мешал, да и мы никому не мешали. Был, правда, один нетрезвый пассажир. Но все обошлось", - смеясь вспоминает она.

Кристина подчеркивает, что все вышло круче, чем она ожидала: "Мы сели в 1-й трамвай и поехали на Юглу. Всю дорогу, пока ехали до кольца, нам пришлось терпеть разборки пьяного пассажира. Он был очень агрессивный и недоволен тем, что я надела на себя корону. Но на кольце мы уже остались одни в трамвае и устроили флешмоб, пока никого из пассажиров в салоне не было.

ФОТО: Пресс-фото

Клип снимал рижский музыкант Алекс Лещинский. Работа проходила два дня. Правда, до этого была подготовка: "Мы готовились, и я обучала охранников и моделей танцевать".

Девушка отмечает, что она неоднократно пыталась связаться с Левионой после ее участия в X Faktors. Она писала ей письма, пыталась связаться через соцсети. Кристина хотела ей предложить сняться в клипе. Но артистка не отвечала.

Видео: Выступление Юлии на шоу X Faktors

Само шоу X Faktors Кристина не смотрит, она просто случайно наткнулась на Левиону. Конечно, она сама давно поет и хотела бы принять участие в X Faktors, но вот почему-то здесь у нее нет необходимой смелости и решимости.