Исследование: чаще всего вакцинироваться отказываются жители с низкими доходами

"Если уровень доходов чуть выше 500 евро в месяц, то здесь доминирует решение, что необходимо отказаться от вакцинации. Значит, люди или точно не будут вакцинироваться или скорее не будут этого делать. То же самое относится и к доходам на домашнее хозяйство - если средние доходы домашнего хозяйства на одного члена домашнего хозяйства ниже, то здесь мы однозначно видим, что низкие доходы коррелируют с решением отказаться от вакцинации", - пояснила Довладбекова.

В ходе исследования социально-экономических факторов ученые также выяснили, что чем ниже уровень доверия жителей структурам, тем больше люди отказываются от вакцинации.

Такая тенденция появилась и в связи со всеобщим уровнем доверия жителей, сообщает агентство LETA.

Если смотреть по виду занятости, то оказалось, что больше всего вакцинированных людей именно среди трудоустроенных в госсекторе. Кроме того, этот показатель был выше среди начинающих предпринимателей.

В свою очередь наименьший удельный вес вакцинированных был среди безработных и самозанятых лиц - это две группы, в которых и наибольший удельный вес тех, кто указал, что точно не будет вакцинироваться.

В то же время этот показатель был выше среди работников частного сектора и предпринимателей.

Похожие тенденции вырисовываются и в связи с местом занятости жителей. В этом разделении наибольший удельный вес вакцинированных жителей был именно среди специалистов и чиновников, а также среди руководителей высшего и среднего уровня, тогда как наименьший - среди домашних хозяйств, безработных и тех жителей, кто работает на физической работе. Ответ "точно не вакцинируюсь" чаще давали безработные и домашние хозяйства, однако относительно высок этот показатель был и среди предпринимателей.

Среди прочего ученые спрашивали у жителей и о полученных во время пандемии пособиях, в результате чего оказалось, что именно у тех, кто подал заявку на пособие, но по неизвестным причинам получил отказ, чаще появлялся ответ "точно не буду вакцинироваться".