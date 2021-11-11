День Лачплесиса в этом году будет отмечаться онлайн

Утро Дня Лачплесиса в столице, как и по всей Латвии, начнется с перезвона церковных колоколов. Они прозвучат в прямом эфире по Латвийскому телевидению в 9 часов утра.

Военного парада на набережной 11 ноября, как и в прошлом году, не будет, однако в этот день Национальные вооруженные силы (НВС) готовят "приветствие-сюрприз" для жителей Латвии, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

В 13:00 18 ноября все желающие смогут увидеть его в прямом эфире LTV1.

В 18:00 предусмотрена прямая трансляция церемонии возложения цветов на Братском кладбище, чтобы почтить память павших воинов.

Концерты, посвященные Дню Лачплесиса, будут транслироваться в аккаунтах социальных сетей учреждений культуры. Так в церкви Св. Петра состоится концерт "Трубач из Талавы", из Дворца культуры ВЭФ будет транслироваться концерт "Песни латышских солдат", из Малой гильдии - "В отражениях пламени свечей", из Дома Рижского латышского общества - "Дух борцов за свободу во все времена".

Рижская дума призывает людей соблюдать установленные в стране ограничения на скопление людей и провести вечер Дня Лачплесиса дома, установив свечи в окнах своих домов.

Тех, кто все же планирует побывать у Рижского замка для традиционного зажжения свечей, самоуправление призывает тщательно спланировать время и форму своего визита, чтобы максимально соблюдать установленные в стране антиковидные ограничения.

На набережной 11 ноября будут ограничения на парковку, но набережная не будет полностью закрыта для движения транспорта, как это было в другие годы до начала пандемии. Потоки людей у стены замка будет контролировать полиция.