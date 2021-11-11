Фото ⟩ В честь героев жители города зажигают свечи у стен Рижского замка

В День Лачплесиса президент Эгил Левитс призывает почтить память латвийских воинов, павших за родину как в войне за независимость, так и в наши дни в международных миссиях.

День Лачплесиса в этом году отмечается онлайн

В условиях пандемии коронавируса и локдауна в этом году в Риге на День Лачплесиса не будет концертов с посетителями, но самоуправление поддержало несколько культурных мероприятий онлайн, сообщили в отделе по связям Рижской думы.

Утро Дня Лачплесиса в столице, как и по всей Латвии, началось с перезвона церковных колоколов. Они прозвучали в прямом эфире по Латвийскому телевидению в 9 часов утра.

Военного парада на набережной 11 ноября, как и в прошлом году, не было, однако в этот день Национальные вооруженные силы (НВС) готовили "приветствие-сюрприз" для жителей Латвии, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

В 13:00 18 ноября все желающие смогут увидеть его в прямом эфире LTV1.

В 18:00 предусмотрена прямая трансляция церемонии возложения цветов на Братском кладбище, чтобы почтить память павших воинов.

Концерты, посвященные Дню Лачплесиса, будут транслироваться в аккаунтах социальных сетей учреждений культуры. Так в церкви Св. Петра состоится концерт "Трубач из Талавы", из Дворца культуры ВЭФ будет транслироваться концерт "Песни латышских солдат", из Малой гильдии - "В отражениях пламени свечей", из Дома Рижского латышского общества - "Дух борцов за свободу во все времена".

Рижская дума призывает людей соблюдать установленные в стране ограничения на скопление людей и провести вечер Дня Лачплесиса дома, установив свечи в окнах своих домов.

Тех, кто все же планирует побывать у Рижского замка для традиционного зажжения свечей, самоуправление призывает тщательно спланировать время и форму своего визита, чтобы максимально соблюдать установленные в стране антиковидные ограничения.

На набережной 11 ноября будут ограничения на парковку, но набережная не будет полностью закрыта для движения транспорта, как это было в другие годы до начала пандемии. Потоки людей у стены замка контролирует полиция.