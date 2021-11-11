Фото ⟩ В историческое место у памятника Свободы вернулись четыре флага Латвии

Флагштоки - пожертвование латвийского предприятия Amberlat, в свою очередь сами флаги - пожертвование адмирала флотилии Морских сил в отставке Андрея Межмалиса Латвии.

До постройка памятника Свободы именно на месте постамента памятника когда-то находились четыре флагштока с поднятыми красно-бело-красными флагами. В 1935 году, когда открыли памятник Свободы, флагштоки четырех исторических флагов подняли на стороне бульвара Райниса. 10 ноября этого года на восстановленные флагштоки снова вернулись флаги Латвии.

Идея восстановления флагштоков исходила от адмирала в отставке Андрея Межмалиса. Межмалис служил в вооруженных силах США и помог Латвии со вступлением в НАТО. Несмотря на то, что Межмалис - адмирал в отставке, его желанием всегда было дать Латвии что-то большее, поэтому идее восстановления флагштоков он посвятил время с 2018 года.