ДТП на перекрестке Кайвас и Дзелзавас: на этот раз фура влетела во двор частного дома

Аварии с практически идентичным сценарием - фактически ежемесячное явление на перекрестке улиц Кайвас и Дзелзавас. И 9 ноября ехавшая по улице Кайвас машина, на этот раз легковушка Audi, не соблюла дорожный знак "Уступи дорогу" и вызвала ДТП. Только в этот раз это была фура Volvo, которая в итоге проехала сквозь забор частного дома и врезалась в стоящий во дворе автомобиль, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

ФОТО: скриншот сюжета Degpunktā

Водитель фуры рассказал передаче: "Он врезался мне в правое колесо именно на перекрестке, и от удара я "улетел". Он врезался со стороны кабины в переднее колесо. Моя машина не пострадала, я не пострадал, так как был пристегнут".

В ДТП пострадали два человека - водитель и женщина-пассажир из Audi.