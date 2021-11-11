Жители помогли опознать жестоких браконьеров, снявших свои действия на видео

На опубликованных в соцсетях видео видно, как несколько мужчин вилами жестоко протыкают нерестящуюся рыбу, выбрасывая ее там же на берег.

Этой информацией в Twitter поделился и друг природы Марис Олте. Он признался "Новостям ReTV", что хорошо знает о проделках браконьеров во время нереста на латвийских реках, но на этот раз он удивлен, насколько бесстыдно это делается.

VDD проинформировала "Новости ReTV", что при помощи общественности возможные виновники уже выявлены, вся информация передана Госполиции для возбуждения уголовного процесса. За такие действия грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Как Госслужба окружающей среды, так и Управление по защите природы, которое заботится о контроле за охраняемыми природными территориями, отмечают, что с целью увидеть происходящее на реках дежурства осуществляются круглосуточно, к делу привлечены энтузиасты, общественные организации и госструктуры.

"Для усиленного контроля привлекаем дополнительные силы: Госполицию, муниципальную полицию, пограничников. Используем и свое оборудование - камеры и дроны, которые помогают эти нарушения обнаружить", - пояснила представитель VDD Эвия Шмите.