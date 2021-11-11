Выявлено 1378 новых случаев Covid-19. Скончались 48 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1378 новых случаев Covid-19, поступила информация о 48 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1378 новых случаев Covid-19, поступила информация о 48 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Из умерших за последний день 45 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 922 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 456 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1323,8 случая.
Доля положительных результатов тестирования составила 8,9%. Было сделано 15 562 теста.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 236 765 жителей Латвии, 3646 человек с этим заболеванием скончались.