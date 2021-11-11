Выявлено 1378 новых случаев Covid-19. Скончались 48 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

три человека в возрасте от 40 до 49 лет;

шесть человек в возрасте от 50 до 59 лет;

десять человек в возрасте от 60 до 69 лет;

15 человек в возрасте от 70 до 79 лет;

12 человек в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 45 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 922 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 456 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1323,8 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,9%. Было сделано 15 562 теста.