Чт, 11.11.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Выявлено 1378 новых случаев Covid-19. Скончались 48 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1378 новых случаев Covid-19, поступила информация о 48 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

  • три человека в возрасте от 40 до 49 лет;
  • шесть человек в возрасте от 50 до 59 лет;
  • десять человек в возрасте от 60 до 69 лет;
  • 15 человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • 12 человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 45 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 922 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 456 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1323,8 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,9%. Было сделано 15 562 теста.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 236 765 жителей Латвии, 3646 человек с этим заболеванием скончались.


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