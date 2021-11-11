"Динамо" подписало канадского форварда с опытом игры в АХЛ и НХЛ

31-летний хоккеист начал сезон в составе шведского "Юргордена", где набрал 6 (2+4) баллов в 14 играх.

Большую часть карьеры канадец провёл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) - на его счету 226 (86+140) очков в 310 матчах. В сезоне-2017/18 Лорито выиграл Кубок Колдера, вручаемый победителю АХЛ, с командой "Гранд-Рапидс Гриффинс".

Также на счету хоккеиста две игры и одна голевая передача в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Детройт".