Фото ⟩ В Риге изъято почти 11 кг марихуаны; задержаны пять человек

Тайник был обнаружен в центре Риги - на складе в массиве жилых домов.

Стражи порядка провели десять обысков как по месту жительства подозреваемых, так и в местах их пребывания и в нескольких транспортных средствах. Всего было изъято 10 килограммов и 750 граммов марихуаны, три автомобиля и наличные средства в размере 10 000 евро. Объем изъятых из оборота запрещенных веществ оценивается как крупный.

Были задержаны пять человек. Все они - в возрасте около 25 лет и не попадали в поле зрения полиции.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные лица - организованная группа, в которой было разделение ролей: кто-то занимался поставкой наркотиков, кто-то - фасовкой, транспортировкой и дальнейшей реализацией. Кроме того, выяснилось, что наркотические вещества, возможно, были ввезены из-за границы - из Нидерландов - с целью реализовать их в Латвии.

Галерея: В Риге изъято почти 11 кг марихуаны

Начат уголовный процесс.

В конце октября суд ко всем пяти лицам применил меру пресечения в виде заключения под стражу.