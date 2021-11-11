Известно, как после 15 ноября будут работать магазины Maxima и Lidl

В свою очередь 134 магазина меньшего формата, или формата Maxima Х, будут доступны для всех покупателей и после 15 ноября.

Все магазины Maxima и после 15 ноября будут открыты ежедневно - как по рабочим, так и по выходным и праздничным дням, в том числе и те, что находятся в торговых центрах.

Кроме того, с 15 ноября будет продлено время работы магазинов - магазины формата Maxima X, которые будут работать в "красном режиме", будут открыты для покупателей с 7 до 23 часов. Большинство крупных магазинов формата Maxima XXX и Maxima XX, которые будут работать в "зеленом режиме", будут открыты с 8 до 22 часов.

С 15 ноября жителям, отправляясь в большие магазины Maxima, нужно будет иметь при себе ковид-сертификат. В "зеленом режиме" будут работать 39 магазинов в Риге и регионах, тогда как 134 магазина формата Maxima X продолжат работу как обычно - в "красном режиме" и будут доступны для всех покупателей.

На магазины Lidl новые требования не повлияют

Представители торговой сети Lidl указали агентству LETA, что у всех открытых магазинов Lidl площадь торговых залов меньше 1500 квадратных метров.

Это означает, что все магазины сети продолжат работать в небезопасном - "красном" - режиме и будут доступны для всех покупателей.