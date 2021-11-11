"Чуть не умер!". Быстров рассказал, как играл за "Спартак" после того, как выпил

"Я за три дня до матча один раз выпил, и меня случайно выпустили на 15 минут. Я не должен был в матче участвовать, но тренер решил выпустить. И я чуть не умер на поле, скажу так!" - рассказал бывший футболист в эфире "Матч ТВ".

По словам Быстрова, это случилось во время его выступлений за "Спартак" при тренере Микаэле Лаудрупе. Экс-игрок отметил, что вернулся в клуб после травмы и тренер не собирался выпускать его на игру.

"Он сказал, что могу посидеть на скамейке, но выпускать не будет. Потом, видимо, забыл", - добавил Быстров.