"Чуть не умер!". Быстров рассказал, как играл за "Спартак" после того, как выпил
Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Владимир Быстров рассказал, как принимал участие в матче после употребления алкоголя.
Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Владимир Быстров рассказал, как принимал участие в матче после употребления алкоголя.
"Я за три дня до матча один раз выпил, и меня случайно выпустили на 15 минут. Я не должен был в матче участвовать, но тренер решил выпустить. И я чуть не умер на поле, скажу так!" - рассказал бывший футболист в эфире "Матч ТВ".
По словам Быстрова, это случилось во время его выступлений за "Спартак" при тренере Микаэле Лаудрупе. Экс-игрок отметил, что вернулся в клуб после травмы и тренер не собирался выпускать его на игру.
"Он сказал, что могу посидеть на скамейке, но выпускать не будет. Потом, видимо, забыл", - добавил Быстров.
Быстров выступал в "Спартаке" с 2005 по 2009 год, проведя 138 матчей и забив 18 мячей. Также игрок во время карьеры выступал за "Смену", "Зенит", "Анжи", "Краснодар" и "Тосно". За сборную России у Быстрова 48 игр и 4 забитых мяча.