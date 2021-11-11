Covid-19: в Литве за сутки выявлено 2639 случаев, в Эстонии - 1182

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2639 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2158 человек, полную схему прививки завершили 10 104 жителя Литвы.

В больницах сейчас проходит лечение 1770 пациентов с Covid-19, 135 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 15,1 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 7,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1332,6 случая. Этот показатель сокращается третий день подряд. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 15,3%.

Эстония

В Эстонии за сутки проанализировали 7845 результатов тестов, положительный результат дали 1182 теста. Среди новых случаев коронавируса 730 не вакцинированы, а у 452 завершен курс вакцинации.

По состоянию на утро четверга госпитализированы 554 пациента с коронавирусом, за сутки скончались 13 человек с коронавирусом.

Из 554 госпитализированных 434 требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19, из них 316 человек (72,8 процента) не вакцинированы, а у 118 человек (27,2 процента) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 64 новые истории болезни.

Скончались 13 человек с коронавирусом: 62-летняя женщина, 67-летний мужчина, 68-летний мужчина, 69-летний мужчина, 70-летняя женщина, 71-летний мужчина, двое 72-летних мужчин, 73-летняя женщина, 76-летний мужчина, 79-летние мужчина и женщина, 88-летняя женщина.

За сутки ввели 7660 доз вакцины, в том числе 1373 первых дозы.