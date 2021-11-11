Фото ⟩ Жителей Латвии будет отвозить домой поезд, украшенный звездами

Скандинавская традиция

"В холодное время когда все мы ищем тепла и уюта, и для большинства это место в их домах, среди самых близких. IKEA решила создать особую атмосферу и подарить людям немного света в это темное время года, особенно в этот непростой период для нас всех. В сотрудничестве с Pasažieru vilciens в Риге мы украсили окна поезда знаменитыми звездами из IKEA, осветив путь жителей Латвии домой", - рассказывает Петерис Гринберг, руководитель IKEA Латвия.

ФОТО: Пресс-фото

Украшение окон новогодними гирляндами пришло к нам из Скандинавии, где они освещают окна для путников. Компания решила осветить это темное время для жителей Латвии, используя самое популярное новогоднее украшение из своего ассортимента - звезды STRÅLA. В звездах используются LED лампочки, которые потребляют на 85% меньше энергии, но при этом работают в 10 раз дольше. 68 звезд STRÅLA теперь украшают поезд.

Это не первый такой проект в странах Балтии. В прошлом году IKEA украшала дома в центре Риги, Таллинна и Вильнюса, принося свет и в дома и прохожим, в этом году мы решили охватить больше людей. И в этом году проект проходит в Латвии, Литве и Эстонии, и до новогодних праздников звезды будут освещать путь и создавать атмосферу праздника на вокзалах Литвы и Эстонии и в поезде, который отправляется в путь по городам Латвии.

Поезд отправляет по городам Латвии

В Латвии мы украсили поезд из 4 вагонов, который отправится из Риги в разные горда Латвии, среди которых Скулте, Тукумс, Елгава и Айзкраукле. Уютный поезд со звездами в каждом окне будет заметен и с улицы и порадует всех - и пассажиров, и проходящих мимо.

ФОТО: Пресс-фото

"Уже пятый год в новогодние праздники мы стараемся напомнить нашим пассажирам о самом семейном и уютном времени года, создавая атмосферу праздника. В этом году благодаря инициативе IKEA яркие звезды осветили целый поезд Pasažieru vilciens. В это темное время года так приятно получить чуть больше света, тепла и уюта", - говорит Роджер Янис Григулис, председатель совета директоров AS Pasažieru vilciens.