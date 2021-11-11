Арматурой по ногам: футболистка заказала избиение одноклубницы

Инцидент произошёл 4 ноября, когда Хамрауи в компании Диалло и других игроков парижского клуба возвращалась домой после вечеринки в ресторане. Диалло была за рулём автомобиля, когда к машине подбежали двое неизвестных в масках, открыли дверь и вытащили Хамрауи из салона.

По информации источника, нападавшие избили футболистку арматурой по ногам и скрылись с места преступления. Сообщается, что Хамрауи была госпитализирована и ей наложили швы на повреждения.

Полицию насторожили странные действия нападавших, которые не покушались на материальные ценности, а целенаправленно били Хамрауи по ногам. Из-за этого создалось впечатление, что нанесение травмы футболистке было их главной целью.

Несколько дней спустя "ПСЖ" в женской Лиге чемпионов встречался с мадридским "Реалом" (4:0) и вместо Хамрауи на поле вышла Диалло, которую теперь подозревают в организации нападения на конкурентку.

Хейра Хамрауи и Амината Диалло ФОТО: AFP/SCANPIX

Французский "ПСЖ" уже выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что Амината Диалло была арестована полицией в связи с обвинениями в организации нападения. Болельщики клуба раскритиковали футболистку за её поступок против одноклубницы, написав сотни комментариев под её последним постом в Instagram.