Вакцинированные за границей латвийцы могут столкнуться с проблемами

Как рассказали в Министерстве иностранных дел, дипломатические и консульские представительства Латвии в странах-членах ЕС и за его пределами регулярно сталкиваются с проблемами латвийских подданных с получением и признанием сертификата о вакцинации.

Ситуации бывают разные - человек был вакцинирован за границей, но не получает сертификат с QR-кодом, потому что не является постоянным жителем этой страны; одна из двух прививок была сделана в Латвии, другая - за границей; туристы, заболевшие за границей с недействительным в Латвии сертификатом о перенесенной болезни.

"Посольства консультируются с Национальной службой здравоохранения, но ясно, что в настоящее время решения этих проблем нет", - заявили в МИД.