Чт, 11.11.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Эстонии потенциальные работники штурмуют Lidl: ажиотаж вызвал размер зарплаты

Lidl. ФОТО: Lidl

Предлагаемая новой в Эстонии торговой сетью Lidl зарплата в размере более 1000 евро и различные компенсации сделали свое дело: желание работать в магазинах их сети выразили несколько тысяч кандидатов. Правда, набор сотрудников по-прежнему продолжается, пишет Rus.Postimees.

По словам руководителя отдела кадров Lidl Eesti Лийны Киппасто, более справедливая зарплата меняет репутацию работы в розничной торговле, а также привлекает в сектор совершенно новых людей.

"Мы ждем в качестве кандидатов всех, и предыдущий опыт работы в сфере розничной торговли не требуется. Все наши сотрудники независимо от предыдущего опыта проходят тщательную подготовку, чтобы быть готовыми использовать в новых магазинах самые современные рабочие инструменты и технологии", - поясняет Киппасто.

По словам представителей Lidl, неудивительным для них стало то, что большая заинтересованность среди кандидатов наблюдается именно в Ида-Вирумаа. Все дело в том, что, согласно недавним данным Департамента статистики, средняя заработная плата работника магазина в этом регионе составляет 650 евро, что делает предложение Lidl привлекательным.

По словам Киппасто, несмотря на большой спрос, набор персонала еще продолжается, особенно ждут потенциальных кандидатов в Таллинне.

В соответствии с кадровой политикой Lidl предлагаемая зарплата и компенсации вступают в силу немедленно с первого рабочего дня и не зависят от испытательного срока. Всем работникам магазина также обещают ежегодное повышение заработной платы.

Согласно обещаниям компании, правильный расчет рабочего времени и восьмичасовые смены позволяют сотрудникам находить баланс между работой и семейной жизнью и заниматься своими хобби. Гибкая организация труда позволит работать неполный рабочий день - 30 или 20 часов в неделю, что также подходит для студентов.

На данный момент Lidl планирует открыть восемь магазинов в четырех городах Эстонии.


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