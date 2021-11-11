В Эстонии потенциальные работники штурмуют Lidl: ажиотаж вызвал размер зарплаты

По словам руководителя отдела кадров Lidl Eesti Лийны Киппасто, более справедливая зарплата меняет репутацию работы в розничной торговле, а также привлекает в сектор совершенно новых людей.

"Мы ждем в качестве кандидатов всех, и предыдущий опыт работы в сфере розничной торговли не требуется. Все наши сотрудники независимо от предыдущего опыта проходят тщательную подготовку, чтобы быть готовыми использовать в новых магазинах самые современные рабочие инструменты и технологии", - поясняет Киппасто.

По словам представителей Lidl, неудивительным для них стало то, что большая заинтересованность среди кандидатов наблюдается именно в Ида-Вирумаа. Все дело в том, что, согласно недавним данным Департамента статистики, средняя заработная плата работника магазина в этом регионе составляет 650 евро, что делает предложение Lidl привлекательным.

По словам Киппасто, несмотря на большой спрос, набор персонала еще продолжается, особенно ждут потенциальных кандидатов в Таллинне.

В соответствии с кадровой политикой Lidl предлагаемая зарплата и компенсации вступают в силу немедленно с первого рабочего дня и не зависят от испытательного срока. Всем работникам магазина также обещают ежегодное повышение заработной платы.

Согласно обещаниям компании, правильный расчет рабочего времени и восьмичасовые смены позволяют сотрудникам находить баланс между работой и семейной жизнью и заниматься своими хобби. Гибкая организация труда позволит работать неполный рабочий день - 30 или 20 часов в неделю, что также подходит для студентов.