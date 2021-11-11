Чт, 11.11.2021
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Линард Муциньш, председатель правления RAKUS

Звезда "Зимней вишни" попала в ДТП

Елена Сафонова ФОТО: Кадр из видео

65-летняя звезда фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова была госпитализирована с переломами ребер и надколенника после ДТП. Сейчас актриса находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Сафонова находилась за рулем Hyundai и попала в ДТП на проспекте Мира в Москве. Автомобиль звезды столкнулся с двумя легковушками. Кроме артистки, в больницу был доставлен еще один пострадавший.

Дебютной картиной Елены Сафоновой была лента "Ищу мою судьбу" (1974). Но известность ей принес многосерийный фильм Игоря Масленникова "Зимняя вишня", в котором она сыграла главную героиню. Актриса также известна по таким лентам, как "Принцесса на бобах", "Президент и его женщина" и "Такси-блюз". 


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