Звезда "Зимней вишни" попала в ДТП
65-летняя звезда фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова была госпитализирована с переломами ребер и надколенника после ДТП. Сейчас актриса находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости.
65-летняя звезда фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова была госпитализирована с переломами ребер и надколенника после ДТП. Сейчас актриса находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что Сафонова находилась за рулем Hyundai и попала в ДТП на проспекте Мира в Москве. Автомобиль звезды столкнулся с двумя легковушками. Кроме артистки, в больницу был доставлен еще один пострадавший.
Дебютной картиной Елены Сафоновой была лента "Ищу мою судьбу" (1974). Но известность ей принес многосерийный фильм Игоря Масленникова "Зимняя вишня", в котором она сыграла главную героиню. Актриса также известна по таким лентам, как "Принцесса на бобах", "Президент и его женщина" и "Такси-блюз".