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Сборная Латвии по хоккею всухую обыграла Норвегию на проверочном турнире

Оскар Батня ФОТО: Francijas hokeja federācija

В четверг, 11 ноября, сборная Латвии по хоккею во время проверочного турнира одержала победу над командой Норвегии.

Матч проходил в Дании и завершился победой латвийских хоккеистов со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Подопечные Харийса Витолиньша открыли счёт уже на 16-й секунде первого периода благодаря точному броску Рудольфа Полцса после передачи Оскара Батни. До перерыва сборной Латвии удалось удвоить преимущество в счёте - гол в свой актив записал Денис Смирнов, который реализовал численное большинство.

Второй период прошёл без заброшенных шайб, а в заключительном игровом отрезке окончательный счёт на табло установил Ренарс Крастенбергс, котором ассистировали Смирнов и Патрик Озолс.

Денис Смирнов, который в этом матче отметился голом и ассистом, был назван лучшим игроком встречи. Стоит отметить также голкипера сборной Латвии Яниса Калниньша, который отразил 14 бросков соперника.

Проверочный турнир в Дании пройдёт с 11 по 13 ноября. В пятницу, 12 ноября, подопечные Харийса Витолиньша сыграют с хозяйкой турнира Данией. Начало игры в 19:50 по латвийскому времени.


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