Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни

Таким образом, Знарок не примет участие в подготовке сборной во время игр Кубка Карьяла. Сообщается, что Знарок почувствовал недомогание и у него были выявлены симптомы ОРВИ.

"После прилёта в Финляндию почувствовал недомогание, есть симптомы ОРВИ. Сейчас поеду лечиться в Петербург. Жалко, что так вышло. У нас в сборной собрались хорошие ребята. Желаю им удачно выступить на турнире", - приводит слова Знарка РИА Новости.

В пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что Знарок продолжит работу в удалённом режиме, а первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выразил надежду, что специалист в ближайшее время вернётся в расположение сборной.