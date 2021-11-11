11 ноября в одном абзаце ⟩ Свечи у Рижского замка, отмена депутатского иммунитета Ушакова и работа магазинов

Совсем скоро закончится локдаун и отменят комендантский час. Рассказываем, как после 15 ноября будут работать магазины Maxima, Lidl и рынки .

Хорошо ли вы разбираетесь в футболе? Не очень? Не отчаивайтесь, ведь в нашем тесте вам не понадобятся знания о результатах матчей. Достаточно интуиции и хорошей зрительной памяти, если вы любите определённый жанр кино.