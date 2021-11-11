11 ноября в одном абзаце ⟩ Свечи у Рижского замка, отмена депутатского иммунитета Ушакова и работа магазинов
Сегодня страна отмечает День Лачплесиса. Это день памяти героев, павших за освобождение Латвии. Рассказываем, чем запомнится 11 ноября.
Сегодня страна отмечает День Лачплесиса. Это день памяти героев, павших за освобождение Латвии. Рассказываем, чем запомнится 11 ноября.
События дня в одном абзаце
В честь героев жители города зажигают свечи у стен Рижского замка, а Левитс возложил цветы на Братском кладбище в память о борцах за свободу Латвии. Он поздравил народ с Днем Лачплесиса еще вчера. Европарламент отменил депутатскую неприкосновенность Нила Ушакова, а NVD расторгнет договоры с четырьмя семейными врачами, у которых нет сертификата Covid-19. Стало известно, что скончался многолетний директор Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис. Произошло ДТП на перекрестке Кайвас и Дзелзавас: на этот раз фура влетела во двор частного дома, а в Европе был пойман один из самых разыскиваемых преступников - латыш Гатис Звингулис. Более 100 соотечественников вернулись в Латвию благодаря Lidl, а в Эстонии потенциальные работники штурмуют Lidl. В Рижских школах очное обучение может возобновиться 22 ноября, а театр им. Чехова обзванивает непривитых пенсионеров. Также на публичных мероприятиях теперь запрещено использовать георгиевские ленты.
Все обсуждают
Совсем скоро закончится локдаун и отменят комендантский час. Рассказываем, как после 15 ноября будут работать магазины Maxima, Lidl и рынки.
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