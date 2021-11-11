Чт, 11.11.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны Латвии
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11 ноября в одном абзаце ⟩ Свечи у Рижского замка, отмена депутатского иммунитета Ушакова и работа магазинов

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня страна отмечает День Лачплесиса. Это день памяти героев, павших за освобождение Латвии. Рассказываем, чем запомнится 11 ноября. 

События дня в одном абзаце

В честь героев жители города зажигают свечи у стен Рижского замка, а Левитс возложил цветы на Братском кладбище в память о борцах за свободу Латвии. Он поздравил народ с Днем Лачплесиса еще вчера. Европарламент отменил депутатскую неприкосновенность Нила Ушакова, а NVD расторгнет договоры с четырьмя семейными врачами, у которых нет сертификата Covid-19. Стало известно, что скончался многолетний директор Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис. Произошло ДТП на перекрестке Кайвас и Дзелзавас: на этот раз фура влетела во двор частного дома, а в Европе был пойман один из самых разыскиваемых преступников - латыш Гатис Звингулис. Более 100 соотечественников вернулись в Латвию благодаря Lidl, а в Эстонии потенциальные работники штурмуют Lidl. В Рижских школах очное обучение может возобновиться 22 ноября, а театр им. Чехова обзванивает непривитых пенсионеров. Также на публичных мероприятиях теперь запрещено использовать георгиевские ленты

Все обсуждают

Совсем скоро закончится локдаун и отменят комендантский час. Рассказываем, как после 15 ноября будут работать магазины Maxima, Lidl и рынки.

Чем себя порадовать? 

Хорошо ли вы разбираетесь в футболе? Не очень? Не отчаивайтесь, ведь в нашем тесте вам не понадобятся знания о результатах матчей. Достаточно интуиции и хорошей зрительной памяти, если вы любите определённый жанр кино.

Фото дня: Жителей Латвии будет отвозить домой поезд, украшенный звездами

ФОТО: Пресс-фото

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