Видео ⟩ Муцениеце о сексе после развода и интиме за деньги: "Предлагали не просто разочек"

"Был ли секс после развода? Ну, конечно, был! Я даже пыталась отношения завести. Месяц встречалась с парнем, потом подумала: "Нет, не хочу". Пару раз было просто так", - откровенно заявила Агата.

Ида Галич была удивлена ответами Муцениеце, на что та заметила, что здесь ничего такого нет, ведь все люди занимаются сексом. Это совершенно нормально.

"Поделюсь с тобой, даже во время первого секса после брака я чувствовала себя ужасно. Мне казалось - будто изменяю. Все во мне было настолько привыкшее к супругу, что, казалось, это все неправильно", - призналась актриса.

Речь зашла и о харрасменте в киноиндустрии. На это Муцениеце заявила, что ей предлагали переспать за роль еще в самом начале карьеры: "Мне предлагали не просто разочек. Мне предлагали поселить меня в отдельной квартире, приезжать ко мне. Но и, собственно, буду играть все главные роли".

Имя человека она не назвала, но отметила, что догадывается, что за актриса согласилась на такие условия. Муцениеце не понятно, почему некоторые женщины не способны сказать "нет". Ей кажется, что всегда можно отказаться. На ее взгляд, женщины тоже не идеальны. Они влюбляют в себя окружающих, а потом этим пользуются. Тогда представительниц прекрасного пола тоже стоит наказывать.

Напомним, Агата Муцениеце сейчас принимает участие в проекте "Ледниковый период".