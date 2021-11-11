Беларусь пугает Польшу: примем меры реагирования вместе со стратегическим союзником

"Министерство обороны Республики Беларусь фиксирует абсолютно неадекватную реакцию руководства Польши по решению той ситуации, которая образовалась на белорусско-польской границе с беженцами, - говорится в заявлении. - Вместо диалога и принятия действенных мер по разрешению миграционного кризиса наши соседи продолжают беспрецедентное наращивание силовой составляющей у границ Республики Беларусь".

"Сосредоточение 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения нельзя назвать адекватной реакцией на мигрантов у границы. Больше это напоминает создание ударных группировок войск. Действия польских военных идут вразрез всех международных и двухсторонних договоренностей", - считают в Минобороны Беларуси.

Белорусское министерство "вынуждено принимать адекватные меры реагирования самостоятельно и в рамках имеющихся договоренностей со стратегическим союзником" с учетом «нежелания военного руководства Польши идти на диалог, отвержения наших шагов, направленных на решение вопросов в рамках международных норм, а также необоснованных обвинений в адрес Вооруженных сил и Беларуси в целом".

"Мы не будем бряцать оружием, в отличие от наших соседей. Созданная система реагирования на подобные выпады позволяет нам сделать все, чтобы защитить суверенитет и независимость страны.

Нашим соседям Вооруженные силы Беларуси советуют остановить истерию и оголтелый милитаризм и пойти по пути решения всех вопросов в рамках диалога", - подчеркнули в Минобороны.

Из-за обострения миграционного кризиса на польско-белорусской границе Польша значительно увеличила присутствие своего военного контингента на восточных рубежах. Министр национальной обороны Мариуш Блащак утром 10 ноября в эфире Польского радио сообщил, что помимо сотрудников пограничной службы и полиции на границе находятся 15 тыс. военнослужащих польской армии, и их численность при необходимости может быть увеличена.

В тот же день Минобороны Беларуси заявило, что Вооруженные силы нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль границы на западном и северо-западном направлении, а также что теперь полеты российской стратегической авиации в воздушном пространстве Беларуси будут происходить на регулярной основе.