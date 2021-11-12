Жительница Латвии, въехав в страну, получила штраф. Это может произойти со многими

Жительница Видземе не хочет раскрывать свое лицо и личность, поэтому назовем ее Илзе. Женщина не знала, что при возвращении в Латвию ей нужно было заполнить анкету Covidpass, так как тогда она еще не была вакцинирована.

Илзе оштрафовали на 150 евро. Женщина не считает себя въезжающей, на которую распространяется требование заполнять анкету Covidpass.

Илзе так рассказала об инциденте: "Пограничники проверили документы. Спросили, есть ли у меня тест на Covid и заполненная анкета Covidpass. Сказали, что нужно. Наложили штраф в 100 евро, потому что ничего не было. Потом спросили, заполню ли Covidpass.

Если меня уже наказали за правонарушение, зачем заполнять? Потом оштрафовали еще на 50 евро. Я не въезжающая, я возвращаюсь домой. У меня латвийское гражданство, я здесь родилась и выросла. Почему мне нужно заполнять анкеты для въезжающих?"

Илзе отмечает, что пока пограничники писали протоколы, через границу проезжали машины, зарегистрированные за границей, и их никто не останавливал.

Видземка решила обжаловать приговор и в настоящее время ожидает ответа от пограничной службы.

Капитан погранслужбы Гунар Пуриньш отмечает, что действующие правила требуют, чтобы каждый, независимо от адреса проживания, заполнял анкету Covidpass. Пуриньш подчеркивает, что контроль на внутренних границах Европейского Союза носит случайный характер. Подавляющее большинство въезжающих соответствовали требованиям.

"Закон об официальных публикациях и правовой информации предусматривает, что каждый должен знать законы и постановления. Если вы их не знаете, это не оправдание. У людей разное понимание, но если человек покинул Латвию и сразу же вернулся, он уже считается въезжающим.