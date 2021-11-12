Сборная Бразилии по футболу досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года

Матч проходил в Сан-Паулу и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Лукас Пакета на 72-й минуте.

Эта победа стала для бразильцев 11-й в 12 матчах отборочного турнира.

Таким обоазом, сборная Бразилии набрала 34 очка в 12 матчах и стала недосягаемой для команды Колумбии (16 очков), идущей на пятой строчке в отборочной группе. Бразильцы обеспечили себе минимум четвёртое место в таблице отборочного турнира, которое даёт прямую путёвку на чемпионат мира.

На втором месте в группе идёт команда Аргентины (25 очков). Далее расположились сборные Эквадора (20) и Чили (16).

Напомним, ранее путёвку на чемпионат мира завоевали сборные Германии и Дании. Также на мундиале сыграет Катар - на правах страны-организатора соревнований.