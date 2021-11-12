Сборная Бразилии по футболу досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года
Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Колумбии в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года и досрочно пробилась в финальный турнир.
Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Колумбии в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года и досрочно пробилась в финальный турнир.
Матч проходил в Сан-Паулу и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Лукас Пакета на 72-й минуте.
Таким обоазом, сборная Бразилии набрала 34 очка в 12 матчах и стала недосягаемой для команды Колумбии (16 очков), идущей на пятой строчке в отборочной группе. Бразильцы обеспечили себе минимум четвёртое место в таблице отборочного турнира, которое даёт прямую путёвку на чемпионат мира.
На втором месте в группе идёт команда Аргентины (25 очков). Далее расположились сборные Эквадора (20) и Чили (16).
Напомним, ранее путёвку на чемпионат мира завоевали сборные Германии и Дании. Также на мундиале сыграет Катар - на правах страны-организатора соревнований.
Чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.