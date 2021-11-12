Брат Хабиба сбил полицейского. Он задержан и отправлен в СИЗО
Двоюродный брат экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, боец Bellator Усман Нурмагомедов был задержан полицией в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
Двоюродный брат экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, боец Bellator Усман Нурмагомедов был задержан полицией в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
Боец подозревается в наезде на сотрудника полиции в аэропорту Махачкалы. Сообщается, что Toyota Camry с Нурмагомедовым совершила наезд на сотрудника полиции, затем автомобиль остался брошен в Дагестане, а спортсмен с товарищем отправились в Москву. Там он и был задержан. Против бойца возбуждено уголовное дело.
По одной из версий, Усман Нурмагомедов с другом Камалом Идрисовым опаздывали на рейс, поэтому не остановились по требованию полицейского, зафиксировавшего скорость в 207 км/ч на одном из участков дороги.
В полиции рассказали, что в отношении спортсмена должны быть проведены следственные действия. Дело возбуждено по статье 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о промежуточных результатах расследования дела брата Нурмагомедова.
Усман Нурмагомедов выступает в американской организации Bellator. В своём последнем поединке, который прошёл в рамках ивента Bellator 269 в Москве, он одержал досрочную победу над Патриком Пиетилу из Финляндии. Всего в активе 23-летнего спортсмена 14 боёв на профессиональном уровне, в которых он не потерпел ни одного поражения.