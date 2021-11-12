Пт, 12.11.2021
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Дана Бйорк, директор театра им. М. Чехова

Гастрономический трансфер по Балтии и 90 рецептов от именитых шефов

ФОТО: Пресс-фото

В период закрытых границ (и ресторанов) кулинарные эксперименты на кухне стали для большинства из нас новой формой эскапизма. Поход в заведение общепита табуирован, доставка готовой еды на дом порядком приелась, самое время брать все в свои руки и повторять любимые ресторанные блюда у себя на кухне.

Команда проекта Baltic Chefs сработала проактивно - летом этого года в Латвии, Литве и Эстонии прошли съемки для кулинарной книги, в основу которой легли 90 рецептов от именитых шефов Балтии с сопроводительным перечнем ингредиентов, процессом приготовления, авторским комментарием и фотографиями блюд.

Оригинальными прочтениями блюд для книги также поделились фуд-блогеры трех стран.

ФОТО: Пресс-фото

"Балтийский регион славится своими гастрономическими традициями. Помимо широко известных деликатесов нам захотелось рассказать о том, что особенно ценят и любят шефы. Таким образом, каждый на своей кухне сможет создать изысканное блюдо в лучших ресторанных традициях. На наш взгляд, это уникальная возможность познакомить читателей с фуд-культурой Балтии", - рассказывает автор проекта шеф-повар Артур Арницанс.

ФОТО: Пресс-фото

К слову, Артур для книги тоже предоставил два рецепта - оленина, маринованная с хвоей и розмарином, и арктическая палия с клубникой и огурцами. Кроме этого, помимо рецептов, профайл каждого шефа будет дополнен небольшим монологовым интервью.

"Мы стремились раскрыть личность, передать глубину внутреннего мира каждого, поскольку блюда - это про формирование эмоциональных связей. В каждом заложены вкусы детства, индивидуальные пристрастия, зарубежный опыт. Тем самым блюда невозможно воспринимать в отрыве от личности шефа. И в моменты, когда в сторону нашей команды звучали слова благодарности за то, что мы затеяли такой проект, утверждались - все не зря", - рассказывает проектный руководитель Эмиль Йонинс.

ФОТО: Пресс-фото

Книга Baltic Chefs уже сейчас доступна по предзаказу на сайте balticchefs.com. В книжных магазинах Латвии, Литвы и Эстонии книга появится в конце ноября текущего года.


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