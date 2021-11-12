Уникальные кадры: в сети появилось первое интервью юного Лео Месси

Будущая звезда мирового футбола оказался в "Ньюэллс Олд Бойз" в 6-летнем возрасте. Кажется, сначала робкий Лионель не очень хотел появляться в кадре, но затем он сказал репортёру: "Подождите, я иду".

В кадре застенчивого Месси спрашивают об эмоциях по поводу награды лучшему игроку матча. Аргентинец рассказал о забитых голах и поблагодарил партнёров по команде, не забыв назвать их имена.

🎙️🐐 𝙏𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙬𝙤𝙧𝙙𝙨 𝙤𝙛 𝙖 𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 𝙂𝙊𝘼𝙏



A young Lionel Messi speaks after a goalscoring performance for Newell's Old Boys. This may be his first ever post-match interview. #Newells pic.twitter.com/wWI3o6kUZL — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) November 5, 2021

"Я посвящу эти голы своему отцу, дяде, своей семье и всем людям, которые знают меня", - сказал маленький Лео после дубля в том матче.