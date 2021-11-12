Пт, 12.11.2021
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Уникальные кадры: в сети появилось первое интервью юного Лео Месси

ФОТО: EPA/Scanpix, скриншот видео

Аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз" опубликовал в своих социальных сетях архивное видео, на котором совсем юный Лионель Месси даёт послематчевое интервью.

Будущая звезда мирового футбола оказался в "Ньюэллс Олд Бойз" в 6-летнем возрасте. Кажется, сначала робкий Лионель не очень хотел появляться в кадре, но затем он сказал репортёру: "Подождите, я иду".

В кадре застенчивого Месси спрашивают об эмоциях по поводу награды лучшему игроку матча. Аргентинец рассказал о забитых голах и поблагодарил партнёров по команде, не забыв назвать их имена.

"Я посвящу эти голы своему отцу, дяде, своей семье и всем людям, которые знают меня", - сказал маленький Лео после дубля в том матче.

В 2000 году "Барселона" приметила 13-летнего Месси и перевезла его в Каталонию, где он выступал до лета 2021 года. За время своей профессиональной карьеры аргентинец шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В августе этого года 34-летний футболист перешёл в "ПСЖ".


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