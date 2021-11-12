Уникальные кадры: в сети появилось первое интервью юного Лео Месси
Аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз" опубликовал в своих социальных сетях архивное видео, на котором совсем юный Лионель Месси даёт послематчевое интервью.
Аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз" опубликовал в своих социальных сетях архивное видео, на котором совсем юный Лионель Месси даёт послематчевое интервью.
Будущая звезда мирового футбола оказался в "Ньюэллс Олд Бойз" в 6-летнем возрасте. Кажется, сначала робкий Лионель не очень хотел появляться в кадре, но затем он сказал репортёру: "Подождите, я иду".
В кадре застенчивого Месси спрашивают об эмоциях по поводу награды лучшему игроку матча. Аргентинец рассказал о забитых голах и поблагодарил партнёров по команде, не забыв назвать их имена.
🎙️🐐 𝙏𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙬𝙤𝙧𝙙𝙨 𝙤𝙛 𝙖 𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 𝙂𝙊𝘼𝙏— Newell's Old Boys - English (@Newells_en) November 5, 2021
A young Lionel Messi speaks after a goalscoring performance for Newell's Old Boys. This may be his first ever post-match interview. #Newells pic.twitter.com/wWI3o6kUZL
"Я посвящу эти голы своему отцу, дяде, своей семье и всем людям, которые знают меня", - сказал маленький Лео после дубля в том матче.
В 2000 году "Барселона" приметила 13-летнего Месси и перевезла его в Каталонию, где он выступал до лета 2021 года. За время своей профессиональной карьеры аргентинец шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В августе этого года 34-летний футболист перешёл в "ПСЖ".