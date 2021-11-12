ВИДЕО ⟩ Роналду отдал футболку девочке, которая расплакалась на поле
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подарил свою футболку юной ирландской болельщице, которая расплакалась во время встречи со своим кумиром.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подарил свою футболку юной ирландской болельщице, которая расплакалась во время встречи со своим кумиром.
В четверг, 11 ноября, в Дублине состоялся матч групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Ирландии и Португалии, который завершился безголевой ничьей - 0:0.
Роналду имел несколько неплохих моментов, но реализовать их не смог и после финального свистка выглядел разочарованно. Несмотря на неважное настроение, это не помешало португальцу совершить добрый поступок.
Сразу после матча с трибун на поле прорвалась маленькая девочка, которая обняла португальца и расплакалась. Роналду, в свою очередь, подарил ей свою футболку.
❤️❤️❤️ pic.twitter.com/UC9ewudwmA— ESPN FC (@ESPNFC) November 11, 2021
Уже после игры появились подробности. Девочку зовут Эддисон Уэлан и она футболистка клуба "Шелбурн" (до 13 лет), о чём с гордостью сообщил Twitter клуба.
Shelbourne U13 player Addison Whelan gets Ronaldo's jersey 😍#RedsTogether | #Since1895 pic.twitter.com/YgOp9f4ihF— Shelbourne FC (@shelsfc) November 11, 2021
Похоже, вратарь сборной Ирландии Гевин Базуну был единственным на стадионе, кому не понравился добрый поступок португальца. Дело в том, что до того, как отдать футболку ребёнку, Роналду пообещал её голкиперу "Портсмута".
Напомним, Португалия делит первое место в отборочной группе "А" со сборной Сербии - в активе обеих команд по 17 очков. В заключительном туре эти команды встретятся между собой в Лиссабоне.