Пт, 12.11.2021
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Дана Бйорк, директор театра им. М. Чехова

ВИДЕО ⟩ Роналду отдал футболку девочке, которая расплакалась на поле

ФОТО: Action Images via Reuters/Scanpix

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подарил свою футболку юной ирландской болельщице, которая расплакалась во время встречи со своим кумиром.

В четверг, 11 ноября, в Дублине состоялся матч групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Ирландии и Португалии, который завершился безголевой ничьей - 0:0.

Роналду имел несколько неплохих моментов, но реализовать их не смог и после финального свистка выглядел разочарованно. Несмотря на неважное настроение, это не помешало португальцу совершить добрый поступок.

Сразу после матча с трибун на поле прорвалась маленькая девочка, которая обняла португальца и расплакалась. Роналду, в свою очередь, подарил ей свою футболку.

Уже после игры появились подробности. Девочку зовут Эддисон Уэлан и она футболистка клуба "Шелбурн" (до 13 лет), о чём с гордостью сообщил Twitter клуба.

Похоже, вратарь сборной Ирландии Гевин Базуну был единственным на стадионе, кому не понравился добрый поступок португальца. Дело в том, что до того, как отдать футболку ребёнку, Роналду пообещал её голкиперу "Портсмута".

Напомним, Португалия делит первое место в отборочной группе "А" со сборной Сербии - в активе обеих команд по 17 очков. В заключительном туре эти команды встретятся между собой в Лиссабоне.


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