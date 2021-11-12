ВИДЕО ⟩ Роналду отдал футболку девочке, которая расплакалась на поле

В четверг, 11 ноября, в Дублине состоялся матч групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Ирландии и Португалии, который завершился безголевой ничьей - 0:0.

Роналду имел несколько неплохих моментов, но реализовать их не смог и после финального свистка выглядел разочарованно. Несмотря на неважное настроение, это не помешало португальцу совершить добрый поступок.

Сразу после матча с трибун на поле прорвалась маленькая девочка, которая обняла португальца и расплакалась. Роналду, в свою очередь, подарил ей свою футболку.

Уже после игры появились подробности. Девочку зовут Эддисон Уэлан и она футболистка клуба "Шелбурн" (до 13 лет), о чём с гордостью сообщил Twitter клуба.

Похоже, вратарь сборной Ирландии Гевин Базуну был единственным на стадионе, кому не понравился добрый поступок португальца. Дело в том, что до того, как отдать футболку ребёнку, Роналду пообещал её голкиперу "Портсмута".