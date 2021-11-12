Видео ⟩ Мигранты снова прорвались в Польшу

Мигранты пересекли границу в районе КПП в Кузнице и позже были задержаны польскими армией, погранслужбой и полицией, сказано в сообщении Минобороны Польши.
Как пишет Sputnik Беларусь, белорусский Госпогранкомитет заявил в пятницу, 12 ноября, что стихийный лагерь у границы с Польшей продолжает пополняться новыми мигрантами.
Напомним, в начале ноября колонна из нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока подошла к границе Польши и Беларуси и разбила там лагерь. Страны Евросоюза обвиняют режим Александра Лукашенко в эскалации миграционного кризиса и готовят в отношении Минска новые санкции.
По неподтвержденным официально данным, новые санкции могут затронуть авиакомпании, которые доставляют нелегальных мигрантов в Минск, откуда те отправляются к границе. Авиакомпания Turkish Airlines, замеченная в перевозке этих людей, уже объявила, что не будет принимать на рейсы в Минск граждан Сирии, Ирака и Йемена (кроме владельцев диппаспортов), также поступит и белорусская государственная авиакомпания "Белавиа".