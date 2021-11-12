Видео ⟩ Мигранты снова прорвались в Польшу

Мигранты пересекли границу в районе КПП в Кузнице и позже были задержаны польскими армией, погранслужбой и полицией, сказано в сообщении Минобороны Польши.

Migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie Białorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną i Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż ogrodzenia. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 12, 2021

Как пишет Sputnik Беларусь, белорусский Госпогранкомитет заявил в пятницу, 12 ноября, что стихийный лагерь у границы с Польшей продолжает пополняться новыми мигрантами.

Напомним, в начале ноября колонна из нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока подошла к границе Польши и Беларуси и разбила там лагерь. Страны Евросоюза обвиняют режим Александра Лукашенко в эскалации миграционного кризиса и готовят в отношении Минска новые санкции.